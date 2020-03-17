Aleyna Tilki'nin corona virüs paylaşımı şaşırttı

Yaptığı açıklamalarla gündem olan Aleyna Tilki, corona virüs paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'deki toplam corona virüs vaka sayısının 47'ye yükselmesinin ardından Tilki, Twitter hesabından şu sözleri söyledi:

"Bence şu an coronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki, içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini...

'DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR'

"Onca zulmü, savaşı, açlığı, sorunu görmezden gelip, zevkine hayat süren zenginlerin, kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, öze ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!"