25.12.2020 - 13:47 |
Aleyna Tilki'nin telefon trafiği
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu ile oyunculuk kariyerine de adım atan genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Tek başına çıktığı alışveriş turunda maskesi ve beresi ile tanınmakta zorluk çekilen Aleyna Tilki, uzun süre yaptığı telefon görüşmesi ile dikkat çekti.
Kısa süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'na çıkan 20 yaşındaki şarkıcı, burada bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlerini incelemeyi ihmal etmedi.