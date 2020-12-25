Aleyna Tilki'nin telefon trafiği

Tek başına çıktığı alışveriş turunda maskesi ve beresi ile tanınmakta zorluk çekilen Aleyna Tilki, uzun süre yaptığı telefon görüşmesi ile dikkat çekti.

Kısa süren alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı'na çıkan 20 yaşındaki şarkıcı, burada bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlerini incelemeyi ihmal etmedi.