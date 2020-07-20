20.07.2020 - 09:15 |
Ali Ağaoğlu'nun milyon euroluk aracı büyük hasar gördü!
Yoğun iş maratonuna iki günlük ara verip Bodrum’a gelen Ali Ağaoğlu, tatil sırasında aldığı telefonla milyon euroluk Rolls Royce Phantom aracını Güllük’te bulunan şantiyesine bırakıp, uçakla İstanbul’a döndü. Birkaç gün sonra tekrar Bodrum’a geldiğinde ise aracındaki anormalliği fark eden Ağaoğlu büyük şaşkınlık yaşadı.
Ali Ağaoğlu'nun otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kabloları büyük hasar görmüştü. Farelerin kabloları kemirdiği anlaşılınca, araç çekiciyle İstanbul’a gönderildi.