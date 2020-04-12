Ali Erkazan köpeğine çarpan kişiyi arıyor

Hürriyet'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybetti. Aracıyla köpeğe çarpan kişi, ardına bile bakmadan kayıplara karıştı.

Ancak o kişinin kaza sonrası plakasını düşürmesi oyuncuyu harekete geçirdi. Sosyal medyada plakanın fotoğrafını paylaşan Ali Erkazan, takipçilerinden yardım istedi: “Turgutreis taraflarına doğru kaçmış. Kaçarken de plakasını düşürmüş. Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum.”