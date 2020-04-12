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12.04.2020 - 09:44 |

Ali Erkazan köpeğine çarpan kişiyi arıyor

Bodrum'da yaşayan Ali Erkazan, köpeğine çarpıp ölümüne neden olan kişiyi bulmak için sosyal medyadaki takipçilerinden yardım istedi.

Ali Erkazan köpeğine çarpan kişiyi arıyor

Hürriyet'in haberine göre; bir süredir Bodrum'da yaşayan oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybetti. Aracıyla köpeğe çarpan kişi, ardına bile bakmadan kayıplara karıştı.

Ancak o kişinin kaza sonrası plakasını düşürmesi oyuncuyu harekete geçirdi. Sosyal medyada plakanın fotoğrafını paylaşan Ali Erkazan, takipçilerinden yardım istedi: “Turgutreis taraflarına doğru kaçmış. Kaçarken de plakasını düşürmüş. Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum.”

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