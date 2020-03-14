Ali Sayar'ın corona virüsü önlemi

Virüsün sıcakta etkisini azaltacağını söyleyen uzmanların görüşüne uyan Sayar, İstanbul’da kendini gösteren güneşli havayı fırsat bildi. Güneşli havada D vitamini depolayan ve virüse karşı güçlenmek isteyen Ali Sayar, parkta sere serpe güneşlendi. Maçka Demokrasi Parkı'nda çimlere uzanarak güneşlenen Sayar’ın bir ara uyukladığı da dikkatlerden kaçmadı.