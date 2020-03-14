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14.03.2020 - 08:00 | | MİLLİYET / SEÇKİN ŞENVARDAR

Ali Sayar'ın corona virüsü önlemi

İşletmeci Ali Sayar, yaz aylarında etkisini azaltması beklenen corona virüs kapılmamak için doktor tavsiyelerine uydu.

Ali Sayar'ın corona virüsü önlemi

Virüsün sıcakta etkisini azaltacağını söyleyen uzmanların görüşüne uyan Sayar, İstanbul’da kendini gösteren güneşli havayı fırsat bildi. Güneşli havada D vitamini depolayan ve virüse karşı güçlenmek isteyen Ali Sayar, parkta sere serpe güneşlendi. Maçka Demokrasi Parkı'nda çimlere uzanarak güneşlenen Sayar’ın bir ara uyukladığı da dikkatlerden kaçmadı.

 

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