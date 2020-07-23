MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ali Sunal 'uyuyamıyoruz' dedi, Berkay özür diledi!
23.07.2020 - 14:02 |

Ali Sunal 'uyuyamıyoruz' dedi, Berkay özür diledi!

Oyuncu Ali Sunal, Bodrum’da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle saat 02.00’de otel sahibiyle kavga etti. Gürültünün saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay’ın villasından geldiği ortaya çıktı.

Ali Sunal 'uyuyamıyoruz' dedi, Berkay özür diledi!
ABONE OL

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın huzuru kaçtı... Küçükbük'teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

"EVDE BEBEK VAR"
Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya giderek, "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve uyuyamıyoruz" dedi.

BERKAY ÖZÜR DİLEDİ
Günaydın'ın haberine göre; bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca, koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

    23 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seren Serengil alışveriş turunda

    Seren Serengil alışveriş turunda

    Sade güzel Pınar Tezcan

    Sade güzel Pınar Tezcan

    Murat Ceylan siyahlar içinde

    Murat Ceylan siyahlar içinde

    Son dakika! MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

    Son dakika! MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber