Ali Yörenç kimdir, kaç yaşında? Berrak Tüzünataç'ın yeni sevgilisi Ali Yörenç biyografisi

Ali Yörenç kimdir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çeşme'de bir süredir tatil yapan Berrak Tüzünataç'ın ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu Ali Yörenç ile yakınlaştıkları iddia edilmiş ve bazı kareler tatilciler tarafından görüntülenmişti. Aşk iddialarının ardından Berrak Tüzünataç tarafından paylaşılan kare ile belgelendi. Peki Ali Yörenç kimdir?

ALİ YÖRENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan Ali Yörenç Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne? Kuzey Güney gibi bilindik dizilerin senaristi olan Ece Yörenç'in oğludur.

Annesi Ece Yörenç'in sektörde olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren oyunculuğua ilgi duyan Ali Yörenç ilk oyunculuk deneyimini Kuzey Güney adlı dizide yaşamıştır.

Bir dönem Dolunay Soysert ve Fatmagül Fakı ile de aşk yaşayan Ali Yörenç şimdilerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaktadır.