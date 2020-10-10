Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican geçtiğimiz sezon kaçıncı oldu?

Alican Sabunsoy kimdir sorusu vatabdaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta bir takım oyunun dış çekim olarak gerçekleştirildiği MasterChef yarışmasında geçtiğimiz sezonun yarışmacılarından olan Alican Sabunsoy konuk olacak. MasterChef'te geçtiğimiz sezon Cemre Uyanık'ın ardından ikinci olan Alican Sabunsoy uzakdoğu myutfağına olan yatkınlığı ile biliniyordu. Peki Alican Sabunsoy kimdir, aslen nereli?

ALİCAN SABUNSOY'UN BİYOGRAFİSİ

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

ALİCAN SABUNSOY GEÇTİĞİMİZ SEZON KAÇINCI OLDU?

MasterChef 2019 kadrosunda yer alan ve son ikiye kalan Alican Sabunsoy, Cemre Uyanık'ın şampiyon olmasının ardından yarışmanın ikincisi olmaya hak kazanmıştı