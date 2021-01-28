Alice Evans: Ruh eşim ailesini terk edecek!

Alice Evans, '102 Dalmaçyalı' filminin setinde tanıştığı eşi Ioan Gruffudd'un kendisinden boşanmak istediğini açıkladı. İki çocuk annesi olan 49 yaşındaki ABD'li oyuncu, sosyal medya hesabından, "Üzücü haber. 20 yıllık sevgili kocam, ruh eşim önümüzdeki haftadan itibaren ailesini terk edecek" mesajını yayınladı.

"KIZLARIM İLE ŞAŞKINIZ"

Kendisi gibi oyunu olan Ioan Gruffudd ile 2007 yılında dünyaevine giren Alive Evans, "Kızlarım Ella (11) ve Elsie (7) ile şaşkınız. Artık beni sevmemesi dışında bize bir neden söylemedi. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

EŞİM PAYLAŞIMI SİLDİ!

Son olarak 'Harrow' dizisinde 'Dr. Daniel Harrow'u canlandıran eşinin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını da sözlerine ekleyen ünlü oyuncunun Twitter'dan yayınladığı gönderiyi kısa bir sonra kaldırması kafaları karıştırdı. 49 yaşındaki Evans, magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının eşi Ioan Gruffudd tarafından silindiğini öne sürdü.