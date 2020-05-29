Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden ne zaman nerede kaç yılında çekildi?

2016 yılında gösterime giren ve James Bobin'in yönettiği Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki oldukça keyifli bir film olan Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?



ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh

Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı

Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp

Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe

Leilah de Meza rolü genç Iracebeth

Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe

Amelia Crouch rolü genç Mirana

Sacha Baron Cohen rolü Zaman

Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı’nın babası

Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum

Ed Speleers rolü James Harcourt

Andrew Scott rolü Addison Bennet

SESLENDİRME KADROSU

Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi

Matt Vogel rolü Wilkins

Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)

Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan

Timothy Spall rolü Bayard, Tazı

Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı

Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi

Wally Wingert rolü Humpty Dumpty