Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden ne zaman nerede kaç yılında çekildi?
Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlandığı yılda büyük bir ilgi gören filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
2016 yılında gösterime giren ve James Bobin'in yönettiği Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki oldukça keyifli bir film olan Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?
Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) babasının peşinden 3 sene denizlerde seyahat ettikten sonra Londra'ya dönmek üzere yola koyulur. Hayatının geri kalanında ne yapacağı konusunda bir fikri bulunmamaktadır. Bu esnada bulduğu bir sihirli ayna marifeyitle tekrar Harikalar Diyarı'na döner. Alice eski arkadaşlarıyla yeniden buluşur, fakat Çılgın Şapkacı'da (Johnny Depp) bir tuhaflık bulunmaktadır. Her zamankinden daha asabi bir haldedir. Arkadaşını yeniden eski haline getirebilmek için geçmişe giden Alice, zamana karşı büyük bir mücadele verecektir.
ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh
Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı
Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp
Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe
Leilah de Meza rolü genç Iracebeth
Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe
Amelia Crouch rolü genç Mirana
Sacha Baron Cohen rolü Zaman
Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı’nın babası
Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum
Ed Speleers rolü James Harcourt
Andrew Scott rolü Addison Bennet
SESLENDİRME KADROSU
Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi
Matt Vogel rolü Wilkins
Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)
Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan
Timothy Spall rolü Bayard, Tazı
Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı
Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi
Wally Wingert rolü Humpty Dumpty