Buse Varol telefonla konuşurken, ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden Alişan, "Hala şoktayız, şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafa ile araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin ikinci çocuk için tebrik etmesi üzerine biraz olsun yüzünde tebessüm oluşan şarkıcı, "Cansınız, çok teşekkür ederim. Kardeşlerim" dedi.

Günaydın Steak House'da yemek yiyen çift, daha sonra daha fazla Burak'tan ayrı kalamadıklarını belirterek, AVM'den ayrılıp oğullarının yanına gittiler.