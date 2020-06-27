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HaberlerMagazin Haberleri Alişan: Hala şoktayız!
27.06.2020 - 17:31 |

Alişan: Hala şoktayız!

Geçtiğimiz günlerde Manisa'da ailece trafik kazası geçiren ve şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Alişan: Hala şoktayız!
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Buse Varol telefonla konuşurken, ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden Alişan, "Hala şoktayız, şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafa ile araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin ikinci çocuk için tebrik etmesi üzerine biraz olsun yüzünde tebessüm oluşan şarkıcı, "Cansınız, çok teşekkür ederim. Kardeşlerim" dedi.

Günaydın Steak House'da yemek yiyen çift, daha sonra daha fazla Burak'tan ayrı kalamadıklarını belirterek, AVM'den ayrılıp oğullarının yanına gittiler.

27 Haziran 2020 Magazin Haberleri BülteniMagazin dünyasında öne çıkan haberleri sizler için derledik.
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