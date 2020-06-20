Alişan ikinci kez baba oluyor!

Mayıs 2018'de kendisinden 14 yaş küçük oyuncu Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, 2019'da oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddialarını yalanlayan Alişan'ın baba olacağı, yakın arkadaşı Okan Kurt'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

‘2. Sayfa’ programına bağlanan Alişan, eşi Buse Varol'la yeniden çocuk sahibi olmayı istediklerini ve önümüzdeki günlerde bu durum kesinleştiğinde açıklama yapacaklarını söyledi.

Alişan, "Önümüzdeki hafta doktora gideceğiz. İnşallah böyle bir şey varsa tabii ki söyleyeceğiz." dedi.