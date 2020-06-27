Alişan isyan etti: Bunu bile dalga konusu yapanlar var!

Alişan'ın, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Ben kazanın aks kırılmasından kaynaklandığını söylemedim. Kazadan 15 dakika sonra arabanın halini görünce eşime 'Aks kırılmış aşkım bak' dedim. Kazanın neden kaynaklandığını hala bilmiyoruz. Dün ustalara sordum, muhtemelen lastik parçalanmış ve arabanın hakimiyetini o yüzden kaybettim. Hız sınırına gelirsek. Evet hız sınırı 120 ve benim en son hatırladığım 140 km yazıyordu ibrede. 150 km hız diye bir şey yazmıyordu raporda. Ayrıca fren izleri dediğiniz şey fren değil araba takla attıktan sonra ters bir şekilde sürüklendi, izler muhtemelen o. Frene bastığımda zaten yapamadım ki. Keşke lastik kopmasaydı da fren yapabilseydim. Ayrıca bana o otobanda hangi marka araç olursa olsun '150 km hıza çıkmadım' diyen varsa hiçbir şey söylemeyeceğim. Biz ölümden döndük ve şükrediyoruz halimize. Evet araç önemli, evet araç sağlammış ama bunu bile dalga konusu yaparak tweetler atmanızda sizin insanlığınız olsun! Araç ne olursa olsun senin canını veren de, alan da Allah’tır. O ne derse o olur! Çok şükür ki biz sağ sağlim çıktık. Ben alacağım dersleri, bundan sonra ne yapmamam gerektiğini anladım ve beni arayan herkesi de uyarıyorum. Allah'ım düşmanıma bile yaşatmasın böyle bir şey. Herkesi kazadan, beladan gözden korusun."