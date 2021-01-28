Alişan kuliste kurşun döktürdü

Alişan, dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden” dedi.

Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken trafik kazası geçirmiş, ailece ölümden dönmüşlerdi.