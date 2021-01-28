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28.01.2021 - 10:07 |

Alişan kuliste kurşun döktürdü

Şarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Alişan kuliste kurşun döktürdü
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Alişan, dün Demet Akalın ile yaptığı program sonrası kuliste kurşun döktürdü. Çok fazla nazara geldiğini söyleyen türkücü, o anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Kötü enerjilerden kurtulacağım inşallah. Allah o pis gözlerin hepsini uzak etsin benden ve sevdiklerimden” dedi.

Alişan, Haziran 2020’de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile Çeşme’ye tatile giderken trafik kazası geçirmiş, ailece ölümden dönmüşlerdi.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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