Alişan'dan Eliz paylaşımı: Kız babası olmak kolay değil

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 10 gün önce ikinci kez anne-baba oldu. Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, kızlarına Eliz adını verdi.

"KIZ BABASI OLMAK KOLAY DEĞİL"

Sevincini takipçileriyle paylaşan Alişan, Instagram hesabından Eliz ile birlikte çekilen yeni karesini yayınladı. Ünlü şarkıcının "Kız babası olmak kolay değil" notunu düştüğü gönderi 155 bin beğeni aldı. 44 yaşındaki Alişan, paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileri ekledi.

Alişan'ı paylaşımına eşi Buse Varol'un yanı sıra Seda Sayan, Ferman Toprak, Tolga Çam ve Ebru Akel gibi ünlü isimler de yorum yazdı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Doğuma girerek eşini yalnız bırakmayan Alişan, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirmişti. Bu kareyi Instagram'dan yayınlayan şarkıcı, gönderisine, dua emojisiyle birlikte "Şükürler olsun" notunu düşmüştü.