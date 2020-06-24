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24.06.2020 - 16:05 | | MANİSA (AA)

Son dakika...Alişan'ın eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı.

Son dakika...Alişan'ın eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi
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İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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