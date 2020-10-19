Alişan'ın oğlu Burak neşe saçtı

Öğlen saatinde geldikleri AVM’de yakın dostlarıyla birlikte bir restoranda buluşan ikili, uzun bir süre sohbet edip vakit geçirdi. Bir ara Buse Varol’un kız arkadaşlarıyla alışveriş için kafeden ayrılmasıyla baba-oğul baş başa kaldı. Oğluyla yakından ilgilenen usta sanatçı, fotoğraflarının çekildiği esnada Burak Tektaş’ın objektiflere gülümseyerek adeta neşe saçtı. Kendilerine yöneltilen sorulara da cevap vermeyi ihmal etmeyen ikiliden Alişan, "Program çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bir yandan İkinci çocuğumuzun doğumu için gün sayıyoruz. İsmini dün programda açıklamıştım. Allah kısmet ederse adı 'Eliz' olacak" açıklamasında bulundu.