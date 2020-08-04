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04.08.2020 - 07:00 |

Alışveriş şenliği başlıyor

Bilge Kuru tarafından düzenlenen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Alışveriş Şenliği, Türkiye turnesine 12 Ağustos’ta Bodrum’da devam edecek.

Alışveriş şenliği başlıyor
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Bilge Kuru tarafından düzenlenen Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) Alışveriş Şenliği, Türkiye turnesine 12 Ağustos’ta Bodrum’da devam edecek. Erkan Ünal’ın ev sahipliğinde Yalıkavak Moon Beach’te gerçekleşecek organizasyonda, birbirinden özel markalar,Bodrumlular’la buluşacak. Sivil toplum kuruluşlarının da stant açacağı etkinliğe, Selen Görgüzel Alkan ve Melda Aksu gibi isimler markalarıyla katılırken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Özlem Yıldız gibi isimler de ziyaret edecek.

3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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