Alkan’a cevap yok

Burcu Esmersoy, Etiler’deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. 1.5 saatlik işlem sonrası kapıda görünen sunucu, aylık 30 bin TL ödediği kiraya ev sahibinin 20 bin TL zam yapmak istediği haberlerine, “Böyle bir şey yok, yalan” dedi. Bir dönem yurt dışında program yaptıkları Banu Alkan’ın, “Benim için ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi” iddiası sorulan Esmersoy, “Gidiyorum, hoşça kalın” diyerek, cevap vermedi.



