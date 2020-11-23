23.11.2020 - 07:44 |
Almeda Abazi oğlu Efehan'ı paylaştı
Oyuncu Almeda Abazi, oğlu Efehan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Almeda'nın gönderisine beğeni yağdı.
Oyuncu Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturdu. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs 2019'da dünyaya geldi.
Abazi, oğlu Efehan ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-oğlun keyifli anına kısa sürede beğeni yağdı.