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23.11.2020 - 07:44 |

Almeda Abazi oğlu Efehan'ı paylaştı

Oyuncu Almeda Abazi, oğlu Efehan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Almeda'nın gönderisine beğeni yağdı.

Almeda Abazi oğlu Efehan'ı paylaştı
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Oyuncu Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturdu. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs 2019'da dünyaya geldi.

Abazi, oğlu Efehan ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Anne-oğlun keyifli anına kısa sürede beğeni yağdı.

Almeda Abazi oğlu Efehanı paylaştı

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