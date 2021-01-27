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27.01.2021 - 09:24 |

Almeda Abazi'den sosyal medya çıkışı: Kapansa da kurtulsak!

Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Almeda Abazi, takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Almeda, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine verdiği yanıtla şaşırttı.

Almeda Abazi'den sosyal medya çıkışı: Kapansa da kurtulsak!
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Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen model Almeda Abazi, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. 2008 Kanat Güzeli, konu sosyal medyaya gelince tartışma konusu olan bir yanıt verdi.

Abazi, bir takipçisinin, "Sosyal medyayı sevmiyorsun" sözlerine, "Kullanıyorum ama gerçekten sevmiyorum. Kapansa da kurtulsak." dedi.

Pek çok kullanıcı Almeda'nın da sosyal medyaya aktif kullandığını söyleyerek, böyle bir görüş sonrasında kendisinin hesaplarını kapatması gerektiğini belirtti. Bazı takipçileri de Abazi'yi haklı buldu.

Almeda Abaziden sosyal medya çıkışı: Kapansa da kurtulsak

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Hamileliğinde 22. haftaya giren Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu kareyi birkaç gün önce sosyal medya hesabından yayınladı. Kızına Alina adını verecek olan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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