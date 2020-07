Alpay: Teşekkür ettim, suç mu işledim?

Hürriyet'te yer alan habere göre; Alpay, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Okuduğunu anlamayanlara söylenecek hiçbir lafım olamaz. Bunlar zaten benim hayranım olmasın. Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek bu kadar mı zordur? Herkes açtı, müzisyenler evine ekmek götüremiyordu. Çok iyi bir müzisyen ama elektrik faturasını ödeyemiyor! Bir iş kapısı veriliyor, bu adamlar da bundan nemalanıyor. Bundan daha doğal bir şey var mı? Bu işi yapana teşekkür etmek herkesin görevidir. Sanatçıya destek olunması ne kadar güzel. Ben politik bir adam değilim, bunu herkes bilir. Bunun arkasında bir şey aramak çok ayıp.”

"TAKDİR ETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Alpay, sosyal medya hesabında da şu açıklamayı yaptı:

“Pek çoğunuzla yaklaşık 50 yıldır tanışıyoruz. Siyasi duruşum ve taviz vermediğim ilkelerim hepinizin malumu. Toplumsal kamplaşma ve toptancı yaklaşımların, her zaman olduğu gibi bugün de karşısındayım. Tüm dünya, bilinmezliklerle dolu zor bir dönemden geçiyor. Siyaseten aynı çizgiden gelmese de, dayanışmaya, paylaşmaya ve emekçilerin yaşamsal ihtiyaçlarına yönelik olumlu her adımı takdir etmek, hepimizin insani görevidir. Umudun ve iyiliğin yeşertildiği her girişimi destekledim ve desteklemeye devam edeceğim.”