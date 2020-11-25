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25.11.2020 - 07:00 |

Altı saatte 100 bin TL

Bülent Ersoy, Bodrum’daki yeni evi için altı saat ürün inceledi. 19 parça satın alan Diva’nın 100 bin TL ödediği öğrenildi

Altı saatte 100 bin TL
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Bülent Ersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Diva, yeni aldığı Bodrum’daki evi için altı saat alışveriş yaptı. Ersoy, öğle saatlerinde girdiği Beymen’den, akşam vakti ayrıldı. 

Altı saatte 100 bin TL



Bülent Ersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Diva, yeni aldığı Bodrum’daki evi için altı saat alışveriş yaptı. Ersoy, öğle saatlerinde girdiği Beymen’den, akşam vakti ayrıldı. 19 parça aldığı öğrenilen Ersoy’un 100 bin TL ödediği ortaya çıktı. Diva, aldığı ürünlerden bazıları aracına sığmadığı için taksiyle evine getirtti. Ersoy, ayrıca 2021 koleksiyonu kürkü ve değeri 50 bin TL olan Prada marka çantasıyla dikkat çekti. Milyonluk yüzüklerini takan Diva’nın, Dior model eldivenleri de göze çarptı. 

Magazin Haberleri Bülteni (24 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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