Altı saatte 100 bin TL

Bülent Ersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Diva, yeni aldığı Bodrum’daki evi için altı saat alışveriş yaptı. Ersoy, öğle saatlerinde girdiği Beymen’den, akşam vakti ayrıldı.









Bülent Ersoy, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Diva, yeni aldığı Bodrum’daki evi için altı saat alışveriş yaptı. Ersoy, öğle saatlerinde girdiği Beymen’den, akşam vakti ayrıldı. 19 parça aldığı öğrenilen Ersoy’un 100 bin TL ödediği ortaya çıktı. Diva, aldığı ürünlerden bazıları aracına sığmadığı için taksiyle evine getirtti. Ersoy, ayrıca 2021 koleksiyonu kürkü ve değeri 50 bin TL olan Prada marka çantasıyla dikkat çekti. Milyonluk yüzüklerini takan Diva’nın, Dior model eldivenleri de göze çarptı.