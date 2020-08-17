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17.08.2020 - 15:36 |

Amber Heard, Ayasofya'da

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen yıldız oyuncu Amber Heard, bu kez Ayasofya'yı ziyaret ettiği anları takipçileriyle paylaştı.

Amber Heard, Ayasofya'da
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Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard, İstanbul turuna devam ediyor. İstanbul gezisinden kareleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Şehre aşık oldum" diyen Heard, bu kez Kapalıçarşı, Ayasofya ve Süleymaniye Camii'ni gezdi.

34 yaşındaki yıldız, Kapalıçarşı'daki baharatçılardan alışveriş de yaptı.

Amber Heard, Ayasofyada

Dün de Tarihi yarımadayı gezen Heard, çektirdiği fotoğrafları 4 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, “Günü İstanbul’un camilerinin büyüsünün etrafında dolaşarak geçirdim. Bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım” demişti.

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Johnny Depp'ten boşandıktan sonra iftira davasında da eski eşiyle karşı karşıya gelen ve yaşananlardan uzaklaşmak isteyen Amber Heard, çareyi Türkiye'de tatil yapmakta bulmuştu. Ünlü oyuncu, öncelikle Bodrum'a gitmişti.

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    Cadde Yazarları

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