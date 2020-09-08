08.09.2020 - 11:15 |
Amber Heard'den Johnny Depp'in talebine ret!
Hollywood yıldızı Johnny Depp, eski eşi Amber Heard hakkında açtığı 50 milyon dolarlık davanın, 'Fantastik Canavarlar' serisinin üçüncü filminin çekimleriyle çakıştığı için ertelenmesini talep etmişti. Ancak Heard, bu talebi reddetti.
Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık davanın duruşmasının ertelenmesi talebine karşı çıktı.
Depp, 'Fantastik Canavarlar' serisinin Londra’daki çekimlerine katılabilmek için davanın Mart ve Haziran 2021 arasına ertelenmesini istemişti. Ancak Heard, dava ocak ayından sonraki bir tarihe ertelenirse, 'Aquaman 2’ filminin çekimleri sırasında problem yaşayabileceğini belirtti.
David Yates’in yönettiği filmin çekimleri, muhtemelen ekim ayında başlayacak ve şubat ayında sona erecek. Çekimler, 11-28 Ocak 2021 tarihinde görülecek Depp ve Heard arasındaki davanın tarihleriyle çakışacak gibi görünüyor.
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