Amber Heard'den Johnny Depp'in talebine ret!

Amber Heard, eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık davanın duruşmasının ertelenmesi talebine karşı çıktı.

Depp, 'Fantastik Canavarlar' serisinin Londra’daki çekimlerine katılabilmek için davanın Mart ve Haziran 2021 arasına ertelenmesini istemişti. Ancak Heard, dava ocak ayından sonraki bir tarihe ertelenirse, 'Aquaman 2’ filminin çekimleri sırasında problem yaşayabileceğini belirtti.

David Yates’in yönettiği filmin çekimleri, muhtemelen ekim ayında başlayacak ve şubat ayında sona erecek. Çekimler, 11-28 Ocak 2021 tarihinde görülecek Depp ve Heard arasındaki davanın tarihleriyle çakışacak gibi görünüyor.