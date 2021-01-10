Amber Heard'e 'yalancılık' suçlaması

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı ABD'li oyuncu Johnny Depp'ten 2016'da ayrılan Amber Heard, boşanma davasının 3.5 milyon dolarını Los Angeles'taki Çocuk Hastanesi’ne ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne bağışlayacağını duyurmuştu.

Daily Mail gazetesi, hastanenin bağış belgelerine ulaşarak, Heard'ün şimdiye kadar sadece 100 bin dolar bağışladığını, kurumun 2019 yılında ünlü oyuncuya ulaşarak, bağışın kalanını ödeyip ödemeyeceğinin sorulduğunu ortaya çıkardı.

'SAHTE BAĞIŞ' İDDİASI

Johnny Depp'in avukatları Amber Heard'ün bağış sözünün 'sahte' olduğu iddiasını öne sürdü. Bunun üzerine oyuncunun avukatları konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Avukatlara göre; kendisine 'karısını döven adam' tabirini kullandığı için iftira davası açtığı ancak davayı kaybettiği The Sun gazetesine yeniden dava açmaya hazırlanıyor ve bunun için Daily Mail gazetesiyle işbirliği yaptı.

Deadline'a konuşan avukatlar, eski karısına şiddet uygulamakla suçlanan, bu nedenle 'Fantastic Beats' (Fantastik Canavarlar) film serisinden de kovulan Johnny Depp'in, dikkatleri Heard'ün bağış sözünü yerine getirmemesine çekmeye çalıştığını iddia etti. Avukatlar, Amber Heard'ün bağışları yapmaya devam edeceğini belirterek bugüne dek geciktirme nedeninin Depp'in açtığı dava ve suçlamalara karşı kendisini savunmak için milyonlarca dolar harcamış olduğunu söyledi.

100 MİLYON DOLARLIK DAVAYI KAZANDI

Öte yandan Amber Heard, geçtiğimiz günlerde kendisine 100 milyon dolarlık dava açan eski eşi Johnny Depp'e karşı dava açması sonucu kazanmıştı. Depp, Heard'ün evlilikleri hakkında ve kendi davranışlarıyla ilgili yanlış bilgi verdiğini öne sürmüştü.

Ayrıca eski eşinin yalancı tanık tuttuğunu ve aile içi şiddet hakkında doğru bilgi vermediğini de iddia etmişti. Ancak yargıç, Amber Heard'ü haklı buldu ve Johnny Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ SPLASH NEWS