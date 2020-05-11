Amerikalı aktör Jerry Stiller yaşamını yitirdi

Usta oyuncunun vefat haberini aktör ve komedyen olan oğlu Ben Stiller, Twitter hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu, Stiller, babasının ölümünün corona virüsle bağlantısı olmadığını söylerken, “Babam Jerry Stiller’ın normal sebeplerden hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyorum. O çok iyi bir baba, büyükbaba ve kendini eşine 62 yıl boyunca adamış bir kocaydı. Seni çok özleyeceğiz. Seni seviyorum baba” ifadelerini kullandı.

Jerry Stiller kimdir?

8 Haziran 1957'de New York'un Brooklyn semtinde işçi sınıfından bir ailede dünyaya gelen Stiller, uzun yıllar eşi Anne Meara ile oluşturdukları ikiliyle komedi kulüplerinde sahne aldı.

İkili, 1960'lı ve 1970'li yıllarda 'Ed Sullivan Show' adlı gece şovunda skeçler sahneledi, ardından kendi skeç komedi programlarını yaptı.

Stiller,1990'li yıllarda popüler olan 'Seinfeld' dizisinde ana karakterlerden 'George Costanza'nın yaşlı babası 'Frank Costanza'yı canlandırdığı yardımcı rolle dünya çapında şöhrete kavuştu. Bu rolüyle 1997 yılında Emmy Ödülleri'nde En İyi Komedi Yardımcı Oyuncu kategorisinde ödüle aday gösterildi.

Sonraki yıllarda oğlunu yönetmenliğini yaptığı "Zoolander" gibi bazı filmlerde misafir oyuncu rollerinde yer alan aktör, 2000 yılında eşi Meara ile komedi kariyerini anlatan bir anı kitabı kaleme aldı. Stiller'ın eşi Meara ise 2015 yılında vefat etti.