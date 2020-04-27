Amine Gülşe kızıyla kendi ilgileniyor

Futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evliliği olan Amine Gülşe, 31 Mart tarihinde kızı Eda'yı kucağına aldı. Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre; çift, corona virüs nedeniyle özel bir bakıcı tutmamış. Yanlarında uzun süredir kalan yardımcıları olan çift, yeni bir dadıya ihtiyaç duymamış.

Gülşe, kızı Eda’nın her şeyiyle kendisi ilgileniyormuş. Bu süreçte Mesut Özil de eşine yardımcı oluyormuş. Bu durumdan hayli memnun olan çifte, b ebekleriyle vakit geçirmek terapi gibi geliyormuş.