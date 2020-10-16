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16.10.2020 - 11:42 |

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Seni çok seviyorum

Oyuncu Amine Gülşe, futbolcu eşi Mesut Özil'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Seni çok seviyorum
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Oyuncu Amine Gülşe ile Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen futbolcu Mesut Özil, Haziran 2019'da evlendi. Kızları Eda'yı mart ayında kucağına alan çiftten Özil, 32 yaşına bastı.

Gülşe, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte yer aldığı kareleri yayınlayan Amine Gülşe, gönderisine şu notu düştü:
"Hep el ele, nice mutlu yaşlara kocacığım. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum."

Güzel oyuncunun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Amine Gülşeden Mesut Özile: Seni çok seviyorum

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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