Angelina Jolie'nin alışveriş stili! Oğluyla görüntülendi

Hollywood'un yıldız isimlerinden Angelina Jolie, pandemi dönemini çocuklarıyla geçiyor. Çocuklarıyla birlikte sık sık günlük işlerini yaparken görüntülenen 46 yaşındaki Jolie, bu kez oğlu Knox ile alışverişe çıktı.

ABD'li oyuncu pazar günü 12 yaşındaki oğluyla çıktığı market alışverişinde; siyah bol kesim kabanı, siyah pantolonu ve deri botlarıyla sadece ve şık bir görünüm tercih etti.

Salgına karşı kıyafetini siyah bir maskeyle tamamlayan Jolie, oğulları Maddox (19) , Pax (17) ve kızları Zahara (16), Shiloh (14) ve Knox’un ikizi Vivienne’nin velayetini eski kocası Brad Pitt ile paylaşıyor.

2016 YILINDA BOŞANDILAR

Hollywood’ta bir zamanların en güçlü çifti olarak gösterilen Jolie ve Pitt çiftinin birlikteliği, 2005 yılında, başrollerini paylaştıkları Mr. & Mrs. Smith filminin ardından başlamıştı. 2014 yılında evlenen çift, 2016’da boşanmışlardı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA