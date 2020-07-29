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29.07.2020 - 14:38 |

Anıl İlter, 'Sen Çal Kapımı' setinden paylaştı

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı, FOX'ta yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları, serinlemek için sahilin yolunu tuttular. Dizide 'Engin Sezgin' karakterine hayat veren Anıl İlter, eğlenceli anları sosyal medya hesabından duygusal bir açıklamayla paylaştı.

Anıl İlter, 'Sen Çal Kapımı' setinden paylaştı
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Anıl İlter'in Instagram hesabından yayınladığı karede; Bige Önal, Başak Gümülcinelioğlu, Çağrı Citanak, Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldı.

“EN GÜZEL ŞEY BU İNSANLAR”
Ünlü oyuncu, paylaşımına, "Son dönemde başıma gelen en güzel şey bu insanlar” notunu ekledi.

Öte yandan Murat Dalkılıç'tan ayrılan Hande Erçel'in, leoparlı mayosu ve mutlu halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Anıl İlter, Sen Çal Kapımı setinden paylaştı

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Cadde Yazarları

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