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06.03.2020 - 13:23 |

Ankara'da İvana Sert rüzgarı esti

Ankara’da Perşembe günü gerçekleşen Vip İstinye Pazarı’nın açılışına İvana Sert damgasını vurdu.

Ankara'da İvana Sert rüzgarı esti

Ankara’nın yeni alışveriş mekanı VIP İstinye Pazarı 5 Mart Perşembe günü törenle açıldı. Ünlü Modacı ve şarkıcı İvana Sert’in katılımıyla gerçekleşen açılışa iki bin kişi katıldı. Açılış sonrası konser veren sanatçıyı yakından izlemeye gelen hayranları saatler öncesinde kuyruk oluşturdu. İçinde Ahmet Kaya şarkılarının da bulunduğu geniş repertuvarıyla beğeni toplayan Sert, bir saat sahnede kaldı. Şarkılarına eşlik eden hayranlarına unutulmaz bir konser veren İvana Sert, yoğun istek üzerine Ahmet Kaya’nın ‘Kum Gibi’ şarkısını ikinci kez okudu.

 

6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
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