Anlamlı alışveriş

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, Bakırköy Titanic Port Hotel’de buluştu. Barok Diamond’ın ‘5-15 Şubat Titanic Hotel Altın ve Mücevher Fırsat Günleri’ etkinliği çerçevesinde bir araya gelen konuklar, alışveriş yaparken görme engelli çocukların eğitimine katkı sağlayan ‘Parıltı Derneği’ne de destek oldu.









Şeyda Toprak, Begüm-Melis Özer, Zeynephan Gemicioğlu, Serap Sarı ve Begüm Karamahmutoğlu’nun da aralarında yer aldığı konuklarla yakından ilgilenen marka kurucularından Corç Akdoğan, “Yeni koleksiyon ve özel tasarımlarımızı sergilediğimiz organizasyonumuzda, gelirimizin bir kısmını görme engelli kardeşlerimizin eğitimine aktararak, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini amaçladık.” diye konuştu.











