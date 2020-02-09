MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Anlamlı alışveriş
09.02.2020 - 07:00 |

Anlamlı alışveriş

Barok Diamond, Parıltı Derneği iş birliğiyle düzenlediği ‘5-15 Şubat Titanic Hotel Altın ve Mücevher Fırsat Günleri’ kapsamında, cemiyet hayatının ünlü isimlerini buluşturdu

Anlamlı alışveriş

Sosyal yaşamın tanınmış simaları, Bakırköy Titanic Port Hotel’de buluştu. Barok Diamond’ın ‘5-15 Şubat Titanic Hotel Altın ve Mücevher Fırsat Günleri’ etkinliği çerçevesinde bir araya gelen konuklar, alışveriş yaparken görme engelli çocukların eğitimine katkı sağlayan ‘Parıltı Derneği’ne de destek oldu.

Anlamlı alışveriş



Şeyda Toprak, Begüm-Melis Özer, Zeynephan Gemicioğlu, Serap Sarı ve Begüm Karamahmutoğlu’nun da aralarında yer aldığı konuklarla yakından ilgilenen marka kurucularından Corç Akdoğan, “Yeni koleksiyon ve özel tasarımlarımızı sergilediğimiz organizasyonumuzda, gelirimizin bir kısmını görme engelli kardeşlerimizin eğitimine aktararak, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini amaçladık.” diye konuştu.

Anlamlı alışveriş

Anlamlı alışveriş

Anlamlı alışveriş


8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Silip süpürecek!

Silip süpürecek!

Liderliğini kabul ettiler

Liderliğini kabul ettiler

Spordan oyunculuğa

Spordan oyunculuğa

Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı

Sema, Oscar’ın en küçük katılımcısı

Sıradaki Haber