01.03.2020 - 07:00 |
Anlamlı bağış
Burcu Keçeci Topuz, yıllardan beri kaleme aldığı şiirlerini ve hikayelerini, ‘Uyanış’ adını verdiği kitapta topladı.
Burcu Keçeci Topuz, yıllardan beri kaleme aldığı şiirlerini ve hikayelerini, ‘Uyanış’ adını verdiği kitapta topladı. İş insanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ural Ataman Otomobil Müzesi’nde düzenleyeceği davette, hem kitabını tanıtacak hem de dostları için imzalayacak. Topuz, elde edilecek tüm geliri, Down Sendromu Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.