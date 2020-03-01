Anlamlı bağış

Burcu Keçeci Topuz, yıllardan beri kaleme aldığı şiirlerini ve hikayelerini, ‘Uyanış’ adını verdiği kitapta topladı. İş insanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ural Ataman Otomobil Müzesi’nde düzenleyeceği davette, hem kitabını tanıtacak hem de dostları için imzalayacak. Topuz, elde edilecek tüm geliri, Down Sendromu Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.