Anlamlı bağış

Buse Varol, oğlu Burak’ın kıyafetlerini TOGEM-DER’in 6-7 Mart’ta Ataşehir Grand Sheraton Hotel’de ‘Sıfır Atık’ projesine destek için düzenleyeceği Cemre Çarşısı etkinliğinde satılmak üzere bağışladı. Oyuncu, “Giysi israfı çevre için büyük tehdit. Her yıl 50 milyon ton kıyafet çöpe atılıyor. Oysa paylaşarak ve ikinci el kullanarak, israfı azaltabiliriz” dedi.