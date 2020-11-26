Anlamlı bağış

İş dünyasının ön gelen isimleri arasında yer alan Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Yaşamımın buruk hikayesi kimine üzücü, kimine tanıdık gelecek” sözleriyle anlattığı ‘Geçit: Hikayem ve Ötesi’ kitabı, basıldığı günden itibaren çok satanlar listesinde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde eserin tüm gelirini Darüşşafaka’daki çocukların eğitimine aktaran iş insanı, dost çevrelerinde tebrik yağmuruna tutuldu. Bir süredir Londra’da olan Güvenkaya, ikinci kitabının yolda

olduğunun müjdesini de verdi.