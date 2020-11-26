MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Anlamlı bağış
26.11.2020 - 07:00 |

Anlamlı bağış

İş dünyasının ön gelen isimleri arasında yer alan Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Yaşamımın buruk hikayesi kimine üzücü, kimine tanıdık gelecek” sözleriyle anlattığı ‘Geçit: Hikayem ve Ötesi’ kitabı, basıldığı günden itibaren çok satanlar listesinde yer aldı.

Anlamlı bağış
ABONE OL

İş dünyasının ön gelen isimleri arasında yer alan Esra Oflaz Güvenkaya’nın “Yaşamımın buruk hikayesi kimine üzücü, kimine tanıdık gelecek” sözleriyle anlattığı ‘Geçit: Hikayem ve Ötesi’ kitabı, basıldığı günden itibaren çok satanlar listesinde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde eserin tüm gelirini Darüşşafaka’daki çocukların eğitimine aktaran iş insanı, dost çevrelerinde tebrik yağmuruna tutuldu. Bir süredir Londra’da olan Güvenkaya, ikinci kitabının yolda
olduğunun müjdesini de verdi.

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Setten sıcak kareler

Setten sıcak kareler

Anlamlı bağış

Anlamlı bağış

Yaramazlarla gezmede

Yaramazlarla gezmede

Mel Gibson ile başrol oynayacak

Mel Gibson ile başrol oynayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet