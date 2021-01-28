Son üç yıldır ‘40 yaş altı en başarılı CEO’lar’ listesinde yer alan Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, “Bizim işlerimizde hem sanatsal bir taraf hem de inovasyon tarafı var. Ve kesinlikle anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz” dedi. Yeni sezon tasarımlarından bahseden iş insanı, “Mart ayında çok güzel bir yemek takımımız çıkacak, Van Gogh’un kullandığı renklerden esinlenelenerek yapıldı. Frida Kahlo’nun tasarımlarını da çok iyi yorumlamıştık. Ürünlerimizde güçlü kadınları kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.