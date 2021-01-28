MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz’
28.01.2021 - 07:00 |

‘Anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz’

Son üç yıldır ‘40 yaş altı en başarılı CEO’lar’ listesinde yer alan Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, “Bizim işlerimizde hem sanatsal bir taraf hem de inovasyon tarafı var. Ve kesinlikle anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz’
ABONE OL

Son üç yıldır ‘40 yaş altı en başarılı CEO’lar’ listesinde yer alan Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, “Bizim işlerimizde hem sanatsal bir taraf hem de inovasyon tarafı var. Ve kesinlikle anlamlı bir yenilik yapmaya çalışıyoruz” dedi. Yeni sezon tasarımlarından bahseden iş insanı, “Mart ayında çok güzel bir yemek takımımız çıkacak, Van Gogh’un kullandığı renklerden esinlenelenerek yapıldı. Frida Kahlo’nun tasarımlarını da çok iyi yorumlamıştık. Ürünlerimizde güçlü kadınları kullanıyoruz” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Fernando Muslera kararı

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Fernando Muslera kararı

Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor

Galatasaray'da bağış kampanyası sönük geçiyor

Mesut Özil: 'Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacağım'

Mesut Özil: 'Hep Fenerbahçeliydim öyle de kalacağım'

Beşiktaş golcüde fırsat kolluyor

Beşiktaş golcüde fırsat kolluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet