Anlamlı çağrı

Ece Uslu, 9 Eylül’deki doğum günü için kendisine alınacak hediyeler yerine, Türk Kanser Derneği’ne bağış yapılmasını istedi. İyilik Paylaş platformu üzerinden dernek için kampanya başlattığını duyuran oyuncu, “Büyük, küçük fark etmeden yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve onlara destek olalım” diye konuştu.