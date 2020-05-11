Anlamlı festival

Bade İşçil, Şebnem Bozoklu ve Gupse Özay gibi isimlerin ev sahipliğinde; Sertab Erener, Sıla ile Kerem Görsev gibi yaklaşık 50 sanatçının konuk olduğu müzik festivali Festtogether, virüs nedeniyle bu sene online yapıldı. Söyleşi ve konserlerin gerçekleştiği ‘Festtogether Evde’ organizasyonun 13 saatlik yayınını 10 milyon kişi izledi.

Gün sonunda, katılımcılar ve sanatçıların desteğiyle İhtiyaç Haritası sosyal sorumluluk projesi üzerinden 334 bin 377 kişinin ihtiyacı karşılandığı açıklandı. ‘Burada Olan Burada Kalır’ gösterileriyle adından söz ettiren Zafer Algöz ve Can Yılmaz ikilisi, etkinliğe 35 bin TL’lik destek yaptıklarını söyledi.

Şef Sıla

Şef eşi Hazer Amani’yle mutfaktan çıkmayan Sıla, “Ha bire yiyoruz. Yemek de yapıyorum, bu işin sonunda şef çıkarım. Bir altın bilezik daha takarım koluma... Yeni şeyler öğreniyorum” şeklinde konuştu.

‘Çalışmayı özledim’

“Evde kalmakla aram iyidir” diyen Şebnem Bozoklu, “Bu dönemde izliyorum, dinliyorum ve okuyorum. Çalışmayı özledim. O orgunluklardan şikayet etmemenin değerini anladım” diye konuştu.

‘Çok şey öğretti’

Salgının çok şey öğrettiğini belirten Sertab Erener, “Dünyada sağlık sistemlerinin iyi olmadığını ve önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördük. Bu sınavdan en iyi bizim ülke çıktı” dedi.