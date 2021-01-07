Hekimoğlu'na anlamlı hediye

Kanal D’nin, başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ‘Hekimoğlu’ dizisine bir hediye de izleyicisinden geldi.

Yapımın izleyicileri Twitter üzerinden başlattıkları bir kampanyayla SMA hastası çocuklar için ekip adına bağış topladı.

Katılımın yüksek olduğu bu bağışlar SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği’ne bağışlandı. Dernek tarafından oyuncuların adının yer aldığı teşekkür sertifikaları da teslim edildi. Ekrana gelen her bölümüyle seyircisinden tam not alan dizinin oyuncuları bu anlamlı hediye karşısında çok mutlu oldu.

Yapımını OJO Pictures, yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner’in yaptığı 'Hekimoğlu’nun yönetmen koltuğunda Emre Aybek ve Mehmet Köse oturuyor.