ANLAMLI UÇUŞ

Ece Seçkin’in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşların tahliye kapsamında İstanbul’a getirildiği uçağın kaptanlığını yaptı. İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Terlemez’i Instagram’dan tebrik eden şarkıcı, “Hayatının en duygusal uçuşunu yaptığına eminim. Zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için önemliydi” notunu düştü.

Virüs nedeniyle takipçilerini bilgilendiren Seçkin, “Ben de nişanlımla beraber tüm kabin ekibi ve aileleri gibi önlem amaçlı, 15 gün boyunca evdeyim. Lütfen sizler de bu günleri evinizde, kurallara uyarak ve içinize dönerek geçirin. Hayatın en yakın zamanda normale dönmesi ve bu virüsün en kısa dönemde gezegenimizi terk etmesi dileğiyle...” diye yazdı.