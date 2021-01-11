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11.01.2021 - 07:00 |

Anlamlı ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, önceki gün Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri’ni ziyaret etti.

Anlamlı ziyaret
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, önceki gün Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüleri’ni ziyaret etti. Geleneksel el sanatlarının korunması, yaygınlaştırılması ve çağdaş tasarımların bulaşması yolunda faaliyet gösteren okulun heyecan verici yenilenme süreci içinde gerçekleşen buluşma, renkli anlara sahne oldu. Selçuk ile Ersoy, okulun yönetiminden bilgiler alıp, Türk giyim kuşam kültürü ve geleneksel el sanatlarının üretimiyle ülke tanıtımına büyük katkı sağlanacağının önemini vurguladı.

10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni10 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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