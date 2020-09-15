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15.09.2020 - 07:00 |

Anne-kız aynı podyumda

Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, 23 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek Yıldırım Mayruk’un veda defilesinde podyuma birlikte çıkacak.

Anne-kız aynı podyumda
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Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, 23 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek Yıldırım Mayruk’un veda defilesinde podyuma birlikte çıkacak. Mayruk’un atölyesinde bir araya gelen üçlü, duygusal anlar yaşadı. Kaymaz, “Kızım ilk defilesine Mayruk’la çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu gerçekleşecek” dedi.

Necip Memili kızıyla dans etti'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Cumali Koçovalı' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Necip Memili, iki aylık kızı Asya ile dans ettiği videoyu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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