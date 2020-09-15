Anne-kız aynı podyumda

Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries, 23 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek Yıldırım Mayruk’un veda defilesinde podyuma birlikte çıkacak. Mayruk’un atölyesinde bir araya gelen üçlü, duygusal anlar yaşadı. Kaymaz, “Kızım ilk defilesine Mayruk’la çıkıyor. Anne-kız podyumda birlikte olmak hayalimizdi ve bu gerçekleşecek” dedi.