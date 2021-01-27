Öykü Gürman anne olmak istiyor

Öykü Gürman, 2015'te Yavuz Bingül ile evlenip, 8.5 ay sonra boşanmıştı. 3.5 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 38 yaşındaki şarkıcı, Emel Yalçın'ın programında bir itirafta bulundu.

Anne olma hayalinden bahseden şarkıcı, “Daha erken olmak isterdim. Pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim, hayat öyle geldi. Çocuğum olursa bire bir ben ilgilenmek isterim” dedi.

"ÇOCUKLUĞUMU ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz aylarda da TRT Müzik'te yayınlanan "İpek Açar'la İpek Yolu" programına konuk olan Öykü Gürman, annesinin sesinin güzel olduğunu, evde özellikle yemek yaparken annesiyle birlikte şarkılar söylediklerini anlatmıştı. Çocukluğuna giden Gürman, Berk'le 5 yaşında tencere ve tava kullanarak müzik yaptıklarını söylemişti.

Çocukluğunu ve ailesiyle birlikte yaptıkları seyahatleri çok özlediğini belirten şarkıcı, "Evcilik oynardık, Ankara'ya anneanneme giderdik, dedem güvercin beslerdi" demişti.