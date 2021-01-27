MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Öykü Gürman anne olmak istiyor
27.01.2021 - 07:00 |

Öykü Gürman anne olmak istiyor

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Emel Yalçın’ın Milyon TV’deki programına konuk oldu.

Öykü Gürman anne olmak istiyor
ABONE OL

Öykü Gürman, 2015'te Yavuz Bingül ile evlenip, 8.5 ay sonra boşanmıştı. 3.5 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte olan 38 yaşındaki şarkıcı, Emel Yalçın'ın programında bir itirafta bulundu.

Anne olma hayalinden bahseden şarkıcı, “Daha erken olmak isterdim. Pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim, hayat öyle geldi. Çocuğum olursa bire bir ben ilgilenmek isterim” dedi.

Öykü Gürman anne olmak istiyor

"ÇOCUKLUĞUMU ÖZLEDİM"

Geçtiğimiz aylarda da TRT Müzik'te yayınlanan "İpek Açar'la İpek Yolu" programına konuk olan Öykü Gürman, annesinin sesinin güzel olduğunu, evde özellikle yemek yaparken annesiyle birlikte şarkılar söylediklerini anlatmıştı. Çocukluğuna giden Gürman, Berk'le 5 yaşında tencere ve tava kullanarak müzik yaptıklarını söylemişti.

Çocukluğunu ve ailesiyle birlikte yaptıkları seyahatleri çok özlediğini belirten şarkıcı, "Evcilik oynardık, Ankara'ya anneanneme giderdik, dedem güvercin beslerdi" demişti.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu

Eski Galatasaraylı Kostas Mitroglou, Aris'e transfer oldu

Yeni Malatyaspor'dan Ajdin Hasic bombası!

Yeni Malatyaspor'dan Ajdin Hasic bombası!

Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! İtalyan taklip...

Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! İtalyan taklip...

Son Dakika | Beşiktaş'tan transfer harekatı! Başakşehir'in yıldızına kanca...

Son Dakika | Beşiktaş'tan transfer harekatı! Başakşehir'in yıldızına kanca...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet