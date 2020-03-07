Annelik üzerine!

Türkiye’deki kadınların özgürleşmesi ve güçlenmesi adına çalışmalarına devam eden Seda Diker’in 10’uncu kitabı ‘Artık Anne Olmak İstiyorum’, Dada Salon Kabaret’te tanıtıldı. Yasemin Aloğlu, Zeynep Çarmıklı, Sedef İybar, Sedef Orman, Aslı Hünel, Emel Oysal, Ece Vahapoğlu ve Ayşe Brav’ın da aralarında yer aldığı konuklarla deneyimlerini paylaşan yazar, yaklaşık 20 yıl önce iki rahim ameliyatı geçirerek doktoruyla birlikte annelik önündeki tüm fiziksel engeli aştığını ancak altı tüp bebek denemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını anlattı.









Sorunun aslında derin duygusal bellekte yattığını keşfettiğini söyleyen Diker, “Duygusal çatışmalarımı çözümledikten sonra oğlum Burak’ı kucağıma aldım. Yıllardır derin duygusal bellekteki bariyerleri aşmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Bu kitabımda da hem kendi yolculuğumu hem de metotlarımla yardımcı olduğum dört anne adayının nasıl bebek sahibi olduğunu anlattım” diye konuştu.







