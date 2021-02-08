İvana Sert, iş insanı Ebru Kain’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Türkiye’ye olan sevgisini dile getiren tasarımcı, “Burası o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye... Benim için Türkiye kutsal toprak. Yurt dışına gittiğimde her zaman Türkiye’yi temsil ediyorum” dedi. Sert, yakın

zamanda bir telefon uygulaması çıkaracağını da duyurdu.