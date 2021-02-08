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08.02.2021 - 07:00 |

‘Annem Sırbistan, babam Türkiye’

İvana Sert, iş insanı Ebru Kain’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

‘Annem Sırbistan, babam Türkiye’
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İvana Sert, iş insanı Ebru Kain’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu. Türkiye’ye olan sevgisini dile getiren tasarımcı, “Burası o kadar sıcak ve iyi bir ülke ki annem Sırbistan, babam Türkiye... Benim için Türkiye kutsal toprak. Yurt dışına gittiğimde her zaman Türkiye’yi temsil ediyorum” dedi. Sert, yakın
zamanda bir telefon uygulaması çıkaracağını da duyurdu.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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