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15.10.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

‘Annesi söylesin’

Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı.

‘Annesi söylesin’
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Baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı. Keyfi yerinde olan oyuncu, doğacak kızlarının ismiyle alakalı, “Adı belli ama annesinden (Sinem Kobal) duyun ya da beraber olduğumuz zaman söyleriz” dedi. Acun Ilıcalı’nın yeni kuracağı ‘Exxen’ dijital platformu için de İmirzalıoğlu, “Acun başında olduğu için başarılı olacaktır” yorumunu yaptı. 

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