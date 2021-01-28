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28.01.2021 - 07:00 |

Deren Talu'dan annesine övgüler

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, Alem Dergisi’ne kapak oldu.

Deren Talu'dan annesine övgüler
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Oyuncu Deren Talu, Alem Dergisi’ne kapak oldu. Annesi Defne Samyeli ile ilişkilerinden bahseden genç yıldız, “Çok iyi bir dert ortağı ve seyahat arkadaşıdır. Onun kızı olmak, bana çalışkan, adil ve iyi bir insan olmayı öğretti” dedi.

Talu, “Oyunculuk mu, modellik mi?” sorusuna ise “Oyunculuk” yanıtını verdi.

Deren Taludan annesine övgüler

İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Yaklaşık 8 aydır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşayan Deren Talu, sosyal medya hesabından zaman zaman sevgilisiyle verdiği mutluluk pozlarını paylaşıyor. Talu, Tına ile olan ilişkisiyle ilgili de konuştu.

Baran Tinaz ile güzel bir beraberliği olan oyuncu, "Aşk benim için sabah uyandığında o kişi hayatında diye nedensiz yere gülümsemek demek. Benim için ilişkiyi değerli kılan; güven, beraber eğlenebilmek, gülebilmek, birbirimizin hem sevgilisi hem en iyi arkadaşı olabilmek" dedi.

Deren Taludan annesine övgüler

AMERİKA'YI ÖZLEMİYOR

 Yurt dışında eğitim alan ve bir sürü orada yaşayan Deren Talu’ya Amerika’yı özleyip özlemediği sorulduğunda; “Dürüst olmak gerekirse Amerika’da yaşadığım günleri pek özlemiyorum. Türkiye’yi çok seviyorum ve amacım yurt dışındaki eğitimlerimden öğrenebildiğim kadarını öğrenip sonunda İstanbul’a dönmekti” dedi. 

24 yaşındaki Talu; Los Angeles Santa Monica College’daki Sanat Tarihi ve Oyunculuk eğitiminin ardından Eric Morris’ten oyunculuk dersleri almıştı.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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