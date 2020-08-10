Antonio Banderas corona virüse yakalandı!

Bugün 60 yaşına basan Hollywood yıldızı Antonio Banderas, doğum günü için yaptığı paylaşımda corona virüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Banderas, "Bugün, 10 Ağustos, corona virüsten kaynaklanan 'Covid-19' hastalığının testinin pozitif çıkmasının ardından 60. doğum günümü karantinadan sonra kutlamak zorunda olduğumu kamuoyuna duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Nispeten iyi hissettiğini de ekleyen ünlü oyuncu, "Biraz daha yorgunum ve en yakın zamanda iyileşeceğimden emin olduğumu eklemek isterim" diye yazdı.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS