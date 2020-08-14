Apartmanlar Yarışıyor haftanın finalinde hangi apartman kazandı? 14 Ağustos Apartmanlar Yarışıyor birincisi...

TV8 ekranında yayınlanmaya başlayan Apartmanlar Yarışıyor programında ilk haftanın sonuna gelindi. Bu akşam haftanın finali yapılacak. İki apartmanın sakinlerinin karşı karşıya geldiği Apartmanlar Yarışıyor'da he apartmandan üç kişi yarışıyor. Apartmanlar Yarışıyor bu hafta Akçakoca'da.

APARTMANLAR YARIŞIYOR HANGİ APARTMAN KAZANDI 14 AĞUSTOS 2020?

Apartmanlar Yarışıyor'da bu akşam haftanın finali yapılacak. Hafta içi her gün 16.15'te ekrana gelen yarışmada birinci olan apartman bugün bölüm sonunda belli olacak.

APARTMANLAR YARIŞIYOR İLK HAFTA YARIŞMACILARI

SELİMOĞLU APARTMANI

Emine Aydoğan 50 yaşında, iki çocuk annesi, ev hanımı.

Filiz Eren 45 yaşında, üç çocuk annesi, ev hanımı.

Meriç Şahin 40 yaşında, iki çocuk annesi, ev hanımı.

SÖKESOĞLU APARTMANI

Ergül Sökesoğlu 53 yaşında, dört kızı var, emekli, ev hanımı.

İlhan Sökesoğlu 53 yaşında, iki çocuğu var.

Hanife Sökesoğlu 50 yaşında, iki çocuk annesi, ev hanımı.